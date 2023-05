Le principali notizie sportive del 22 maggio 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie B: il Cagliari inizia oggi la preparazione per il turno preliminare dei play off contro il Venezia

Calcio Serie B: le parole del ds del Cagliari Nereo Bonato ospite a Videolina Sport

Basket: la Dinamo prepara la semifinale play off contro Milano

Vela: si è conclusa a Villasimius la regata di vela internazionale Swan Sardinia Challenge

Kite Foil: a Oristano il Mondiale Master e l'Europeo giovanile

