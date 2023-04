Le principali notizie sportive del 18 aprile 2023 a cura di Valentina Caruso: Cagliari Calcio, riprendono gli allenamenti ad Asseminello per la gara contro il Parma, il tweet di Giulini e il ricorso del Cagliari per avere i tifosi al Tardini. Serie C: l'Olbia salva pensa al prossimo campionato, alla Torres serve un punto per la salvezza diretta. Eccellenza: Latte Dolce in D, retrocedono in Promozione Arbus e Monastir. Basket A1: la sconfitta della Dinamo a Brindisi complica la strada play-off.

