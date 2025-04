Calcio, Serie A: ripresa degli allenamenti per il Cagliari domani

Calcio, Serie C: colpo in trasferta per la Torres

Basket, Serie AM: la Dinamo non si ferma, battuta anche Derthona

Basket, Serie A2F: San Salvatore ko a Empoli, ma è playoff

Sport in radio e tv: oggi su Videolina e Radiolina alle 18.30 “L’informatore Sportivo – Tra Serie C e Promozione”

© Riproduzione riservata