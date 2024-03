Puntata del 04 marzo di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– 8 marzo, le donne sarde che hanno scritto la storia, a cura di Guglielmo Niada social media manager del gruppo L’UnioneSarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Davide Lombardi

“OvunqueSardi” torna su Videolina: stasera viaggio a Chicago, intervista a Floris e Nu

– Viaggiare in Kenya sarà più semplice: addio al visto

– Sardegna in fiore, nei campi di tulipani a Turri e Pimentel

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 05 marzo 2024 a cura di Lorenzo Paolini

© Riproduzione riservata