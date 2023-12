Giuseppe Valdes – Conduttore di Radiolina – conduce la puntata del 28 dicembre 2023 di Radio Smeralda, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al sabato alle 17:00

Ospiti della puntata e argomenti:

Luca Abozzi – Social Media Manager Gruppo Unione Sarda: Instagram testa le storie che durano una settimana

Sabrina Schiesaro – Giornalista Unionesarda.it per gli aggiornamenti in tempo reale

Maria Dolores Picciau – Assessora alla Cultura del Comune di Cagliari: Marco Mengoni, ultimi pass per il concerto di Capodanno

Mauro Madeddu – Giornalista L’Unione Sarda per fare il punto sulla viabilità a Cagliari in vista del concerto di Marco Mengoni

Valentina Caruso – Giornalista per anticipare l’ospite dell’ultima puntata del 2023 de Il Cagliari in Diretta

Giulio Zasso – Vice direttore L’Unione Sarda per le anticipazioni del giornale che troveremo in edicola domani.

