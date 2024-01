Puntata del 15 gennaio, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento abbiamo parlato di:

– Fedez contro un hater, ma è la persona sbagliata: a cura di Guglielmo Niada, social media manager del gruppo Unione Sarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Davide Lombardi

– Anno bisestile: storia, curiosità e tradizioni

– Il Blue Monday, un giorno per riflettere sulla salute mentale

– Batterie nucleari: la rivoluzione che sta per arrivare

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 15 gennaio 2024 a cura di Giulio Zasso

