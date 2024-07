Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda e conducono la puntata del 22 Luglio 2024 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti della puntata e argomenti:

Francesca Fadda, vice presidente di CFadda – Dal negozio di ferramenta in via Anjoi ai 12 Punti vendita in Sardegna

Cosimo Fadda, presidente di CFadda

Enrico Pilia, caporedattore sport de L’Unione Sarda – Primo giorno del ritiro pre campionato del Cagliari in Val D’Aosta

Enzo Asuni, Social media manager de L’unione Sarda – Social Trend

