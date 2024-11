Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 14 novembre 2024 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda – Pratobello24: prosegue l’esame della legge aree idonee

Alessandro Delitala – Direttore del dipartimento meteo climatico dell’ARPAS – Cambiamento climatico: aumento delle temperature in Sardegna

Ambrogio Guiso – Presidente del consorzio di bonifica della Sardegna Centrale – Piogge provvidenziali in Sardegna: sollievo per il centro dell’isola

Salvatore Ruiu – Sindaco di Posada – Siccità in Sardegna: piogge provvidenziali nel centro dell’isola

Donatella Pau – Is Mascareddas – Cagliari, Anima If: al via il festival di teatro di figura

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

