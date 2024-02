Stefano Birocchi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 12 febbraio 2024 di La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12.30.

Ospiti della puntata e argomenti:

CARLO ARBA – Presidente CTM – Cagliari, primo weekend del servizio di bus notturni per la movida attivato dal CTM

MARIA PIA ORRU’ – Presidente Federfarma Cagliari – Settimana della Raccolta del farmaco: oggi è l’ultimo giorno utile per donare un farmaco a chi non può permetterselo

ENRICO TINTI Coordinatore Federlab Sardegna – Tagli alle tariffe, laboratori analisi in rivolta: «Dal primo aprile stop ai servizi in convenzione»

TORE PIANA presidente CSA Sardegna – Campagne in rivolta, il Centro studi agricoli protesta a Cagliari e in altre città dell’Isola

MASSIMILIANO MURA Presidente Consorzio di tutela Mandrolisai DOC – Il Consorzio vini Mandrolisai si presenta: obiettivi e sfide di una realtà vitivinicola sarda

ENZO ASUNI – Social Media Manager de L’Unione Sarda.

