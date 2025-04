Dopo il volume dedicato ai fenicotteri, arriva in edicola con L’Unione Sarda il secondo appuntamento della collana “I protagonisti della natura”, scritta e curata da Ilisso.

Il protagonista di questa settimana è un animale che incarna lo spirito selvaggio e autentico della Sardegna: il cavallino della Giara.

Piccolo ma tenace, è tra gli ultimi cavalli selvatici d’Europa e vive libero sull’altopiano basaltico della Giara, tra Oristanese e Sud Sardegna. Nonostante le sue dimensioni ridotte, non è un pony, ma una vera e propria razza equina, considerata tra le più antiche dell’Isola.

La sua storia si intreccia con quella dell’uomo: un tempo utilizzato per la trebbiatura nelle aie, ha rischiato l’estinzione con l’avvento della meccanizzazione agricola. Oggi, rappresenta un prezioso simbolo di biodiversità, da custodire e raccontare.

La collana “I protagonisti della natura” è un viaggio settimanale alla scoperta delle specie che rendono la Sardegna unica. Ogni volume è acquistabile al costo di 12,50 euro + il prezzo del quotidiano.

Ecco l’elenco dei prossimi volumi in uscita:

Fenicottero dal 12 aprile

Cavallino della Giara dal 19 aprile

Barbagianni dal 26 aprile

Grifone dal 3 maggio

Muflone dal 10 maggio

Aquila dal 17 maggio

Cervo sardo dal 24 maggio

Un’occasione da non perdere per collezionare un’opera che unisce cultura, natura e identità sarda. Ogni sabato in edicola con L’Unione Sarda.

© Riproduzione riservata