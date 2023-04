Le notizie dell'edizione delle 8 del 28 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Morti bianche: in Sardegna nel 2022 ci sono state 16 morti sul lavoro. Oristano e Sassari le province con più alta incidenza

Aeroporti: l'Enac blocca la fusione tra gli aeroporti di Alghero e Olbia per i dubbi della Regione

Einstein Telescope: in salvo il finanziamento del progetto con la conversione del decreto legge del PNRR

Quartucciu: disposta l'autopsia sulla giovane di 26 anni trovata morta in un’abitazione del centro

Assicurazioni: in aumento le polizze Rc in Sardegna. Le più alte nel Cagliaritano

Cinema: Carbonia Film Festival, l'attore Caiazzo sarà ospite il 7 maggio

Calcio: a due giorni da Cagliari-Ternana dubbi sul trequartista

