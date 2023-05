Le notizie dell'edizione delle 08 del 23 maggio 2023 a cura di Valentina Caruso

Primo piano: ieri a Cagliari il forum di confindustria col presidente Bonomi. Tutti uniti per sostenere l'Einstain Telescope.

Sulcis: nella provinciale 2 tra Carbonia e Villamassargia verrà costruito uno spartitraffico.

Oliena: chiuso temporaneamente il ponte di Oloè a causa dei danni provocati dal maltempo

Economia: nel 2020 in Sardegna evasioni per 2,4 milioni

Sport: il Cagliari a lavoro per la sfida di sabato contro il Venezia

© Riproduzione riservata