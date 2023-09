Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 13 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: oggi il via libera al Collegato alla Finanziaria regionale. Ieri l'ok per emendamento su sanità

Trasporti: prime riduzione dei voli di Ryanair. Le dure parole dell'AD di Ryanair. La replica del Ministro Urso

Cronaca: ieri l'ultimo saluto ad Alessandro e Najibe. Oggi i funerali degli altri due ragazzi morti domenica mattina

Eolico: il sindaco di Oristano chiama a raccolta i primi cittadini della provincia per fare fronte comune contro gli impianti a terra e in mare

Ranieri: da ieri cittadinanza onoraria di Cagliari

Calcio: oggi secondo giorno di lavoro ad Assemini. Ieri primo allenamento di Hatzidiakos. Petagna in personalizzato

