Le notizie dell'edizione delle 8 dell'11 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: ritardo di tre mesi per il collegato alla Finanziaria a causa del rallentamento dei lavori del Consiglio

Regionali 2024: "Il candidato dovrà andare bene a tutti" le parole del deputato della Lega Giagoni

Sanità: attese lunghissime per una visita, preoccupano le guardie mediche. A Carbonia in 4mila senza medico di famiglia

Università: sbarca anche a Cagliari la protesta degli studenti universitari con il caro affitti

Cinema: nessun premio per Bentu ai David di Donatello

Calcio: 9 gol per il Cagliari in amichevole contro la Tharros ad Oristano. Tripletta per Luvumbo

Pallamano: impresa della Raimond SS nei playoff Scudetto maschile. Battuto in trasferta il Bressanone e accesso alla finale contro il Fasano

Basket F:vittoria del Cus Cagliari conro il Viagarano. Sabato la terza partita decisiva in casa delle estensi

