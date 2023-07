Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 6 luglio 2023 a cura di Valentina Caruso.

Cronaca: celebrati i funerali di Annika Deidda. La famiglia chiede chiarezza sulla morte

Cronaca: lite tra vicini sfocia nell'incendio di un'abitazione. Scattato un arresto

Sant'Antioco: un'ordinanza del sindaco vieta di mangiare in spiaggia

Economia: in Sardegna l'energia costa il 68 per cento in più rispetto al 2021

Sport: il Cagliari inizia la Serie A contro il Torino.

