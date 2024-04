Giunta: ancora colloqui per la Presidente Todde. oggi è il turno dei Progressisti

Comunali: la sfida potrebbe essere tra i due “Zedda”. Alessandra per il centrodestra, Massimo per il campo largo, che comunque non avrà le primarie

Eolico: sono cominciati i lavori per l’installazione di tre pale eoliche da 200 metri tra Musei e Domusnovas

Nuoro: migliaia di persone alla fiaccolata per Patrick e Ythan

Lirica: oggi Luca Barbareschi al Teatro Lirico con lo spettacolo “Maestro e Allievo”

Calcio: continua la preparazione del Cagliari alla sfida di domenica contro l’Atalanta

