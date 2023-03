Le notizie dell'edizione delle 10 del 30 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Portovesme: lunedì nuovo aggiornamento sulla vertenza della Portovesme srl

Cronaca: controlli Carabinieri in cantieri edili. Sette denuncie e cinque attività sospese

Senorbì: quattro brokers denunciati per truffa in concorso

Carbonia: una 75enne investita mentre attraversava sulle strisce. Il conducente era con il tasso alcolemico superiore al limite

Vela: protesta social del velista Andrea Mura sui finanziamenti regionali. A rischio la sua partecipazione alla regata in giro per il mondo

Calcio: 5-0 del Cagliari ieri a Villacidro

© Riproduzione riservata