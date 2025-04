Regione: strappo in maggioranza sui commissariamenti delle ASL

Ozieri: 64enne arrestato per aver minacciato di far saltare in aria la casa aprendo il gas delle bombole. Nessun ferito

Alghero: minacce di morte al presidente del Comitato Tangenziale 291

Selargius: vinti 142mila euro in una tabaccheria di via S.Martino

Cagliari: turista irlandese ubriaco denunciato per minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale

Porto Cervo: dall’8 all’11 maggio ritorna il Porto Cervo Wine & Food Festival

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari

© Riproduzione riservata