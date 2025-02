Regione: l’intervento in Aula della Governatrice Todde sul caso decadenza

Meteo: per il maltempo chiusa la Nuoro-Mamoiada e la strada comunale per l’Ortobene per frane e smottamenti. Crolla muro della chiesetta di Via D’Azeglio a Nuoro

Mamoiada: assalto al Postamat con un ordigno. Banditi in fuga

Dolianova: accoltella l’ex compagno dopo una lite. Arrestata 31enne

Sassari: nuovo attacco incendiario nel quartiere di Monte Rosello. Danneggiata una vettura

Casa Cus: Andrea Matta ci presenta gli ospiti

Calcio: arrivato a Cagliari il nuovo attaccante Coman. Oggi Cagliari-Lazio dalle 20:15 su Radiolina. Alle 14:30 “A voila linea”

