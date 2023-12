Gr regionale del 28 dicembre, le notizie delle 8 a cura di Valentina Caruso:

Cronaca: due incidenti hanno paralizzato le strade cagliaritane fino a tarda serata;

Cronaca: resta in gravi condizioni una donna di 80 anni investita sulla strisce pedonali in via San Michele;

Cagliari: nei guai un imprenditore che non ha comunicato al fisco redditi per oltre 800mila euro;

Solidarietà: raccolta fondi per i due anziani disabili che hanno perso tutto in un incendio divampato in casa;

Sport: bagno di folla per il Cagliari nell’allenamento a porte aperte. Oggi parla Ranieri.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata