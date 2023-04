Le notizie dell'edizione delle 8 del 26 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

25 aprile: in cinquemila a Cagliari. In piazza anche il partigiano più anziano sardo

Turismo: tantissimi visitatori ai musei del capoluogo e nelle vie della città. Sold out per i ristoranti del centro

Bosa: la procura di Oristano ha aperto un fascicolo per la morte della giovane Giada Calanchini

Sassari: indagato per naufragio colposo Giovannino Pinna, superstite dopo l'affondamento della barca del 12 aprile sul Golfo dell'Asinara

Caro prezzi: prezzo pane e pasta alle stelle nonostante il grano sia sceso del 30%

Musica: grande successo per Bob Sinclair a Cagliari

Calcio: sono ripresi ieri ad Assemini gli allenamenti dei rossoblu. Ancora out Mancosu

© Riproduzione riservata