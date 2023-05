Le notizie dell'edizione delle 8 del 22 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Meteo: maltempo protagonista nel weekend. Disagi nel nuorese e in Ogliastra

Carbonia: quinta vittima in meno di un anno sulla Provinciale2. A perdere la vita un giovane di Villamar

Economia: oggi a Cagliari il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi

Cultura: grande successo a Cagliari per la XIII Giornata nazionale degli edifici storici

Sport: sabato sfide playoff per Cagliari nel calcio e Dinamo nel basket

© Riproduzione riservata