Le notizie dell'edizione delle 10 del 22 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Carbonia: incidente mortale sulla Provinciale. A perdere la vita un giovane di Villamar. Cinque i feriti. Polemiche per il rinvio dei lavori per la messa in sicurezza

Meteo: maltempo protagonista del weekend in Sardegna. Disagi soprattutto nel Nuorese e in Ogliastra

Silanus: attentato incendiario nella notte. Bruciata una macchina rubata

Vino: 28 medaglie per i vini sardi al Concorso Enologico a Sambuca di Sicilia

Calcio: parte oggi la preparazione del Cagliari al preliminare di playoff

Kytefoil: sino al 28 maggio Mondiale Master ed Europeo giovani a Torregrande

