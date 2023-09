Le notizie dell'edizione delle 8 del 21 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Strade: la Sardegna tra le regioni con le strade più pericolose

Porto Pozzo: ieri altra vittima della strada. Morto un centauro svizzero di 65 anni

Ryanair: istruttoria dell'Antitrust per "abuso di potere dominante" della compagnia low cost per l'offerta di altri servizi

Dorgali: piccolo focolaio di peste suina. I tre capi abbattuti presentavano un virus di tipo 2 che sta imperversando nella Penisola

Milano: la sfilata di Antonio Marras protagonista alla Fashion Week

Calcio: Petagna potrebbe recuperare per Bergamo. Da oggi in vendita i biglietti per Cagliari-Milan

Radiolina: oggi alle 18:30 "Il Cagliari in diretta" con ospiti Gigi Piras e Antonio Langella

LegaPro: vittoria della Torres nel posticipo della 4^ giornata. Sassaresi a punteggio pieno e primi da soli in classifica.

