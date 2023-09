Le notizie dell'edizione delle 10 del Gr regionale del 21 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Ryanair: istruttoria dell'Antitrust per "abuso di potere dominante" della compagnia low cost per l'offerta di altri servizi

Politica: intervista dell'Unione Sarda alla Consigliera Regionale del M5S Desirè Manca

Eolico: protesta sotto il Palazzo Regionale del coordinamento dei comitati contro l'eolico

S.Teresa di Gallura: altra vittima della strada ieri a Porto Pozzo. A perdere la vita un motociclista svizzero di 65 anni

Portisco: auto si ribalta sulla P94. Illeso il conducente

Teatro: stasera al Lazzaretto di Cagliari il "Pentameron, il Musical"

Scherma: prestigioso riconoscimento per la sezione scherma del Cus Cagliari.

© Riproduzione riservata