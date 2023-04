Le notizie dell'edizione delle 8 del 19 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Insularità: i dipendenti pubblici delle isole del mediterraneo ricevono un'indennità di insularità

Politica: da inizio anno approvato un solo emendamento. Da domani in Terza Commissione l'esame degli emendamenti sul collegato alla Finanziaria

Eolico: nuovo progetto con 66 pale eoliche nel mare di Carloforte

Selargius: denunciato un 33enne per aver violato il divieto di avvicinamento all'ex fidanzata

Maracalagonis: denunciato un 38enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Basket: oggi la Dinamo contro Trieste al Palaserradimigni. Vietato perdere

