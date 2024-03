Cronaca: domenica di sangue sulle strade sarde. In due incidenti quattro vittime, fra loro un bimbo di tre mesi

Politica: tra oggi e domani la proclamazione degli eletti. Questo pomeriggio si riunisce il “Campo Largo” con la Presidente Todde

Ottana: dopo l’attentato al Municipio, Comitato per l’ordine e la sicurezza convocato d’urgenza dal Prefetto di Nuoro

Lula: al Mac sino al 16 giugno la mostra collettiva di 10 artisti sul contemporaneo in Sardegna

Vela: Andrea Mura conclude terzo la Global Solo Challenge, quinto italiano nella storia

Volley: vittoria per l’Hermaea Olbia nella poule salvezza di A2 femminile. In A3 maschile vittoria per il Cus e sconfitta per Sarroch

Hockey su prato: vittoria nel maschile di Amsicora e Ferrini. Nel femminile vittoria per l’Amsicora. Sabato e domenica i due derby.

