Le notizie dell'edizione delle 12 del 18 aprile 2023 a cura di Mariangela Lampis.

Carospesa, in Sardegna i prezzi aumentano più del resto d'Italia,

assoluzione in tribunale a Nuoro per i pastori accusati di blocco stradale per le proteste del prezzo del latte,

incidente sulla statale 195, un ferito e traffico rallentato,

vertice in prefettura a Nuoro sulla vertenza Tossilo,

oggi alle 18 al Planetario dell'unione Sarda lo spettacolo "La notte dello scudetto rossoblù", con l'astrofisica Barbara Leo, il Cagliari si prepara alla sfida con il Parma senza Mancosu.

