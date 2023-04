Le notizie dell'edizione delle 10 del 18 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Nuoro: assolti i quattro pastori accusati di blocco stradale durante le proteste del 2019

S.Giovanni Suergiu: auto ribaltata sulla 195. Una persona gravemente ferite è sttaa trasportata al Sirai

Sanità: la povertà sanitaria nell'Isola. Aumentano i costi per esami e visite

Agropoli: trovato morto in un B&B un 35enne turista di origini sarde

Libri: oggi a Cagliari per BiblioCus, presentazione del libro di Natali Shaheen

Calcio: infortunio dei flessori per Mancosu. Out tre settimane. Reggina penalizzata di tre punti

