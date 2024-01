Politica: sono 35 i simboli presentati per le prossime Regionali. Il 22 gennaio scadono i termini per la presentazione delle liste. Il 25 per i candidati alla Presidenza

Confindustria: la Presidente Maria Amelia Lai ha rassegnato le dimissioni dall’Associazione. Si candiderà per le elezioni regionali

Sassari: arrestato un uomo che ha violato il divieto di avvicinamento alla casa della madre

Teatro: stasera al Comunale di Sassari lo spettacolo di Gioele Dix. Da domani a domenica al teatro Massimo di Cagliari

Calcio: oggi riprendono gli allenamenti per il Cagliari che domenica affronterà il Frosinone, ieri sconfitto 5-0 dall’Atalanta. La Roma ha esonerato Mourinho

Biliardo: in corso a Calangianus gli Europei con l’Italia protagonista

© Riproduzione riservata