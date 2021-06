Al via la sedicesima edizione dei Campionati europei di calcio che si disputano ogni quattro anni ma che, a causa della pandemia, sono slittati di dodici mesi. Per la prima volta si gioca in tutta Europa con undici diverse sedi: l’Italia ha scelto lo stadio Olimpico di Roma dove gli Azzurri di Mancini giocheranno la prima partita con la Turchia. Sono 24 le Nazioni in gara, la favorita è la Francia campione del mondo. Finale l’11 luglio.

© Riproduzione riservata