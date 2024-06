Francesco Abate – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 4 giugno 2024 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti

Toni Capuozzo – Giornalista e inviato di guerra per presentare il suo ultimo libro “Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi”

Claudia Rabellino Becce – Avvocata e scrittrice per parlare del libro dedicato a Cagliari

Alice Capitanio – Attrice per presentare la sua torunée internazionale “The Dress Of Memories”

Lorenza Gentile – Scrittrice: “Tutto il bello che ci aspetta” è il titolo del nuovo libro

