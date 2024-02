Paola Pilia – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 6 febbraio 2024 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti:

Maria Francesca Chiappe – Giornalista L’Unione Sarda per parlare del libro “L’Errore” dedicato al caso Beniamino Zuncheddu

Luca Neri – Giornalista Unionesarda.it per fare il punto su Roma-Cagliari e per le ultime notizie dalla redazione

Angelica D’Errico – Giornalista Unionesarda.it e inviata a Sanremo per seguire il Festival della Canzone Italiana

© Riproduzione riservata