Alessandra Carta – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 03 settembre 2024 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti:

Giovanni Cossu – Ingegnere industriale per parlare di assalto eolico in Sardegna

Gianluca Borzoni – Docente universitario: Israele, cresce la protesta contro Netanyahu

Veronica Fadda – Giornalista per le notizie in primo piano su Unionesarda.it

Gianfranco Piscitelli – Avvocato di Andrea, fratello di Francesca Deidda per gli aggiornamenti sul caso

