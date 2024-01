Maria Francesca Chiappe – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 29 gennaio 2024 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti:

Lele Casini – Giornalista di Radiolina per parlare dello striscione dei tifosi della Torres su Gigi Riva

Nicola Lecca – Scrittore per presentare il nuovo romanzo per Mondadori “Scrittori al Veleno”

Emanuele Dessì – Direttore testate Gruppo Unione Sarda per gli aggiornamenti da Unionesarda.it

Giovanni Coda – Regista e curatore d’arte per parlare dei nuovi progetti: da “The Social Gallery ai nuovi documentari”.

© Riproduzione riservata