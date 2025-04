Luca Neri – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 28 aprile 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti e argomenti:

Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina: Verona – Cagliari, Pavoletti in pole position per sostituire Piccoli

Marco Benucci – Presidente del Consiglio Comunale di Cagliari per parlare delle cerimonie in programma per Sa Die de sa Sardigna

Francesca Melis – Giornalista di Unionesarda.it: Cagliari, una petizione per il medico licenziato dal Brotzu

Massimiliano Rais – Giornalista del TG di Videolina: Papa Francesco, la tomba è già meta di pellegrinaggio

