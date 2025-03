Fabio Manca – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 20 marzo 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti e argomenti:

Antonello Pani – professore dell’Università di Cagliari e direttore del dipartimento internistico del Brotzu – Malattie renali, il Brotzu guida la Sardegna nella prevenzione

Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda – Giallo a Cagliari, continuano le ricerche del fidanzato di Manola Mascia

Carlo Alberto Melis – giornalista dell’Unione Sarda – Calcio, Piccoli in corsa per la chiamata in Nazionale

Enrico Fresu – giornalista unionesarda.it

Luca Neri – giornalista di Videolina – Caso Manuela Murgia, stasera su Radar a Videolina

