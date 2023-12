Paola Pilia – Giornalista di Sardegna 1 – conduce la puntata del 15 dicembre 2023 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti:

Emanuele Frongia – Presidente Fipe Confcommercio Sud Sardegna: allarme sicurezza a Cagliari dopo l’ennesima rapina

Lele Casini – Giornalista Radiolina e Enrico Pilia – Capo dello sport L’Unione Sarda

Sabrina Schiesaro – Giornalista Unionesarda.it con tutte le ultime notizie in tempo reale

Nicola Muscas – Giornalista e scrittore per parlare dell’assemblea spontanea in programma domenica e per il ritorno di Natale Acido

Emanuele Dessì – Direttore delle testate del Gruppo Unione Sarda

© Riproduzione riservata