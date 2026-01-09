Le video-trappole erano state nascoste dagli investigatori della Forestale per scoprire chi stesse disseminando di discariche abusive il parco di Molentargius. Nessuno, però, poteva immaginare che una di queste microcamere riprendesse delle scene raccapriccianti: due cagnolini seviziati e, con ogni probabilità uccisi, da un uomo che ora la Procura sembra essere riuscita a identificare. Il primo legato per il collo e scaraventato da una parte all’altra, per poi essere colpito con un grosso sasso quando era ancora agonizzante. Il secondo impiccato a una trave e lasciato lì. I filmati non mostrano se le bestiole siano state uccise, ma nella zona – secondo quanto riscontrato dagli investigatori – sarebbero stati trovati anche altri cani morti.

Ulteriori dettagli e approfondimenti nell’articolo di Francesco Pinna oggi in edicola e sull’app L’Unione Digital.

© Riproduzione riservata