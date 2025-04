È in via di chiusura l’inchiesta per duplice omicidio volontario legato alla morte dei coniugi Luigi Gulisano e Marisa Dessì, 79 e 82 anni, trovati senza vita lo scorso 5 dicembre nello studio della loro casa di via Ghibli. Dopo aver tracciato il dna a quattro donne, tutte parenti o affini della coppia, i carabinieri del Ris e i colleghi della stazione di San Bartolomeo stanno cercando di comparare i profili genetici con uno femminile che sarebbe stato trovato nell’abitazione.

Nel frattempo sono pressoché terminati gli esami al computer e ai telefoni del 44enne Claudio Gulisano, figlio minore degli anziani coniugi, che è stato arrestato a fine dicembre con l’accusa di averli uccisi per questioni economiche.

