Chi è stato l’ultimo a usare i telefonini dell'anziano agente di commercio Luigi Gulisano e di sua moglie Marisa Dessì? Per capirlo gli investigatori del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) dei carabinieri hanno notificato un nuovo avviso di accertamento tecnico irripetibile, in qualità di parti offese, ai due figli degli anziani coniugi trovati senza vita in un appartamento di via Ghibli, lo scorso 5 dicembre. I militari cercheranno le impronte digitali nei due cellulari per capire chi li abbia maneggiati e se, nel caso, possano essere stati usati da qualcuno quando il 79enne Luigi Gulisano e sua moglie Marisa Dessi, di 82 anni, erano già morti.

Il mistero ruoterebbe attorno all’ultimo messaggio inviato da uno dei due telefoni, pare proprio la mattina del 5 dicembre: nel testo non ci sarebbe alcun accenno ad un malessere né a problemi di salute. Un punto su cui gli investigatori vogliono vederci chiaro, visto che di lì a poche ore entrambi gli anziani sono stati trovati morti, a poca distanza l’uno dall’altro, nello studio della loro abitazione del Quartiere del Sole.

