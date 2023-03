Il suono della campanella è come se avesse una tonalità più triste da quando davanti alle scuole dell’infanzia e primaria di Suelli non c’è più Poldo, l’affettuoso cagnolone che ogni mattina accompagnava i bambini nel loro ingresso in classe.

Adesso Poldo è rinchiuso nel canile di Ortacesus: ce l’hanno portato gli agenti della Polizia locale dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, evidentemente infastiditi dal girovagare di questo randagio nel centro abitato del piccolo paese della Trexenta.

Ora sono in molti a interrogarsi se l’animale, che i bimbi del paese avevano (quasi) adottato, non avrebbe potuto restare libero, magari avviando un iter per farlo divenire cane di quartiere, come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità del 2001.

«Poldo è il cane più buono del mondo e ai bimbi manca tantissimo» racconta una mamma, «la speranza è che venga adottato al più presto da qualcuno che possa dargli l’amore che merita».

L’articolo completo di Severino Sirigu su L’Unione Sarda in edicola

