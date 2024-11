Un grido improvviso in aula, lo spavento di bambini e bambine, poi la visione: un ratto si aggirava tra gli zaini durante l’ora di lezione. Succede nella scuola primaria Nanni Loy di via Schiavazzi, parte dell’Istituto comprensivo Randaccio Tuveri Don Milani Colombo. Un episodio che ha scatenato la rabbia dei genitori e portato ieri al boicottaggio delle lezioni. «I nostri figli sono circondati dai ratti: li hanno visti in aula e nei giardini. Questo non è accettabile», hanno denunciato le famiglie.

La vicenda inizia giovedì scorso, quando un ratto è stato avvistato in aula dagli alunni. Ma ieri, dopo il sopralluogo dei tecnici, non è emersa alcuna infestazione. Nessuna traccia di topi dunque, ma nonostante le rassicurazioni i genitori rimangono in allerta.

Ulteriori dettagli nell’articolo di Francesca Melis oggi in edicola e sull’app L’Unione digital.

© Riproduzione riservata