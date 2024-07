Nella Barbagia-Mandrolisai che da mesi vive i disagi della postazione 118 di Sorgono riesplode il caso delle ambulanze spesso in uscita senza medico a bordo. Lo denuncia Franco Virdis (62 anni) che, lo scorso lunedì, ad Atzara ha perso l’anziana madre Tommasina Pinna, 88 anni, morta in seguito alle complicanze di un soffocamento da cibo. Per la donna, affetta da diverse patologie e ospite della comunità integrata locale, a nulla sono valsi i soccorsi degli operatori del 118 e l’intervento dell’elisoccorso col trasporto all’ospedale San Francesco di Nuoro. Scossi dal dolore, i familiari parlano di una tragedia che si sarebbe potuta evitare.

La vicenda

«Facevo rientro da lavoro - racconta Virdis - quando gli operatori della comunità integrata, mi hanno allertato sulle gravi condizioni di mia madre. Mi hanno spiegato che mentre pranzava aveva avuto una crisi respiratoria. Giunto al campo sportivo del paese, dove di lì a breve è atterrato l’elisoccorso, ho trovato due ambulanze, una giunta dal San Camillo e l’altra di una coop zonale, che nonostante il pronto intervento poco hanno potuto fare. Mia madre era già intubata e priva di sensi, a causa della presenza di riso nei polmoni».

L’appello

Per Virdis e i fratelli Giuseppe e Maria un dolore immenso. «Non puntiamo il dito verso infermieri, coop che tanto stanno facendo, né contro Areus - chiarisce Franco Virdis -. Il trasporto di nostra madre al più vicino San Camillo con l’aspirazione meccanica del riso dai polmoni, le avrebbe certamente dato una speranza in più. Quando è arrivata a Nuoro, la situazione era critica e il reparto di Rianimazione ne ha constatato il decesso poco dopo le 16». Da qui l’appello: «Il 118 va potenziato, diversamente sarà il collasso. Si rischieranno tante vite».

Il sindaco

È furioso il sindaco Alessandro Corona: «Siamo inorriditi da quello che è successo ed esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia. Se dovesse confermarsi come un caso di mala sanità qualcuno dovrebbe sentirlo sulla propria coscienza. Sempre che una coscienza ci sia».

Attesa per i prossimi giorni una risposta di Areus sulla vicenda. Nessuna dichiarazione della Asl 3 che, nei mesi scorsi, ha chiesto più volte l’arrivo di medici per la postazione di Sorgono.

Giorgio Ignazio Onano



© Riproduzione riservata