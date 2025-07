Ardia 2025, al santuario di San Costantino c’è la folla delle grandi occasioni. Tutta la comunità è vestita a festa per onorare il santo.

Il parroco don Maurizio Demartis ha consegnato il vessillo di capo corsa a Leonardo Pes, affiancato dalle altre due bandiere Mario Nieddu e dal figlio Andrea Pes. Intanto Sa pandela matzore ha deciso di cambiare la cavalla e al posto di “Quaglietta” monterà “Grazietta”.

LA CORSA

La prima discesa è stata eseguita in modo perfetto, dopo una lunga attesa in attesa che la linea dei cavalli fosse sistemata.

Dopo sette giri una nuova galoppata, corretta e tranquilla. Senza fronzoli né errori.

Il rito è stato poi compiuto con la corsa finale. Pes ha condotto magistralmente la giornata.

Le parole del sindaco in mattinata

«Si rinnova oggi – evidenzia il sindaco Salvatore Pes – il rito che sancisce la grande devozione per il santo imperatore». Protagonisti saranno Comune, parrocchia, bandiere, cavalieri, associazione “Santu Antinu”, fucilieri, servizio d'ordine, protezione civile e volontari.

Tutti hanno lavorato in queste settimane per offrire l'abito migliore della comunità. Quando come quest’anno l’Ardia si corre di domenica attesi poi ancora più spettatori soprattutto turisti che arrivano dalle località marine. Pur essendo una macchina organizzativa super collaudata nel tempo, è sempre importante rispettare le regole per garantire la massima sicurezza.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata