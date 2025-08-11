È fissata per questa mattina l’autopsia disposta dalla Procura sul corpo di Roberta Pitzalis, la 38enne di Guasila morta venerdì mattina dopo giorni di ricovero per una sospetta intossicazione da botulino.

Il medico legale Matteo Nioi, incaricato dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia, dovrà far luce sulle ragioni del decesso: la donna, ricoverata in gravi condizioni, in un primo momento sembrava fosse migliorata ma poi il quadro clinico sarebbe crollato dopo il trasferimento in un altro ospedale.

Otto le persone finite in ospedale dopo aver ingerito – secondo gli investigatori – cibi con della salsa guacamole durante la “Fiesta Latina” di Monserrato del 22 luglio.

Quattro sono stati dimessi quasi subito, un bambino di 11 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli di Roma e restano preoccupanti, seppure stabili, le condizioni di una 14enne.

L’articolo completo di Francesco Pinna su L’Unione Sarda oggi in edicola e sull’App Digital

© Riproduzione riservata