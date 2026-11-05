Due settimane di terapie, attesa e angoscia. Ieri anche le ultime speranze sono svanite: Sandro Congia, il medico originario di Abbasanta, non ce l’ha fatta dopo una fatale caduta dalla bici.

L’incidente è accaduto il 18 ottobre scorso quando dottor Congia era rimasto vittima di una caduta a Boroneddu. Il medico in pensione, 75 anni, era in sella a una bici (con pedalata assistita) e, mentre percorreva via Giovanni XXIII in un tratto in discesa, aveva perso improvvisamente il controllo della due ruote finendo a terra. L’impatto era stato molto violento e le condizioni del medico erano apparse subito gravissime. Immediati i soccorsi del 118, Sandro Congia era stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro. Poi il trasferimento a Cagliari dove è morto ieri all’ospedale Brotzu. Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Ghilarza che avevano messo sotto sequestro la bici e avviato gli accertamenti per chiarire le cause del grave incidente.

© Riproduzione riservata