Questo fine settimana i guspinesi dovranno scegliere se rimanere nella di nuovo istituita Provincia del Medio Campidano, mettendo una croce sul “No” nel quesito referendario numero sei, o passare a quella di Oristano, scrivendo invece “Sì”. Un tema sul tavolo ormai da tempo. Nel 2013 un plebiscito per l’abolizione della Provincia del Medio Campidano vide Guspini raggiungere un quorum altissimo. Nel 2017 fu la volta di un comitato nato per scegliere Oristano e non più il Sud Sardegna: 1200 firme rimaste nel cassetto. Poi, nel 2021, il Consiglio comunale votò a maggioranza il distacco dalla provincia del Sud Sardegna e l’accorpamento a Oristano, aprendo la strada all’attuale referendum.

Il sindaco Giuseppe De Fanti, ora si dice convinto che la collocazione del paese sia nel Medio Campidano: «Rivendicheremo la necessità che tutti i territori siano equamente considerati. Solo con la giusta attenzione per tutte le zone possiamo sperare in un riscatto e in una ripresa della nostra provincia».

Dall’opposizione, Simona Cogoni e il gruppo consiliare Impari hanno sostenuto la raccolta firme per il passaggio a Oristano: «L’alternativa era restare nel Sud Sardegna, dove già allora sapevamo che il nostro comune sarebbe contato zero. Oristano rappresentava respiro politico, economico e istituzionale».

