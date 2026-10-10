Ci sono anche Alessandro Deiola e Kevin Carlos fra i convocati di Fabio Pisacane per Cagliari-Juventus, il big match di domani sera (ore 20.45 all’Unipol Domus) per la sesta giornata di Serie A. Il capitano rossoblù ha recuperato a tempo di record dall’intervento chirurgico al ginocchio sinistro di neanche due settimane fa, l’attaccante ha invece smaltito il leggero problema muscolare che gli aveva impedito di partire a Madrid per l’amichevole di sabato scorso contro il Rayo Vallecano.

A disposizione, inoltre, il portiere Alen Sherri che aveva saltato l’ultima partita con l’Albania di Rolando Maran contro San Marino, martedì scorso, pure lui perché non al meglio. Rimangono quindi tre gli indisponibili ossia i lungodegenti Mattia Felici, Riyad Idrissi e Yael Trepy, con quest’ultimo che è vicino al pieno recupero dopo l’incidente in piscina a Baja Sardinia il giorno dopo Ferragosto. Prima convocazione in Serie A per M’Bala Nzola, che ha debuttato (con gol) sette giorni fa in amichevole.

Questi i convocati di Pisacane per Cagliari-Juventus, sono ventisei in tutto. Prima della partita, Daniel Maldini riceverà il premio “Islanders – Player of the Month”: è stato votato dai tifosi che hanno sottoscritto il programma di membership del club come miglior giocatore di settembre.

Portieri: Elia Caprile, Boris Radunović, Alen Sherri;

Difensori: Giuseppe Aurelio, Raphael Kofler, Yerry Mina, Adam Obert, Juan Rodríguez, Yukinari Sugawara, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Jacopo Fazzini, Roberto Gagliardini, Joseph Liteta, Yanis Massolin, Alessandro Romano, Ivan Sulev, Harry Winks;

Attaccanti: Riccardo Ciervo, Alieu Fadera, Kevin Carlos, Daniel Maldini, M’Bala Nzola, Paul Mendy, Alessandro Sugamele.

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