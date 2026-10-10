«Il Cagliari di Giulini e Pisacane merita i punti che ha, ma non la vittoria contro di noi dello scorso anno: ci attende una partita difficile»: così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, presenta la trasferta in Sardegna dopo il tonfo dei bianconeri dello scorso anno all'Unipol Domus per 1-0.

«Hanno calciatori che ribaltano bene l'azione, che palleggiano bene e ti annullano la riaggressione, riescono sempre a mettere in luce qualcuno e quest'anno lo stanno facendo con Daniel Maldini - aggiunge l'allenatore alla vigilia della gara - e noi dovremo essere molto bravi, molto decisi, vivi e intensi perché se lasci loro spazio sanno come comportarsi».

Luciano Spalletti si è detto «contento dell'attenzione e del ritmo negli allenamenti» e ha parlato delle tre settimane di pausa del campionato: «Una sosta lunga, ci sono pro e contro e la gestione viene fatta in un modo semplice. Si danno lunghi riposi per ripristinare alcune cose, anche in vista dell’accumulo di fatica durante le gare ravvicinate».

(Unioneonline)

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